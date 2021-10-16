70 دقيقة.. الزمالك يحافظ على تقدمه أمام توسكر الكيني بهدف بن شرقي

حافظ الزمالك على تقدمه بهدف أشرف بن شرقي أمام توسكر الكيني في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا

وتمكن أشرف بن شرقي من إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 47 بعد استلامه تمريرة رائعة يسار منطقة الجزاء ثم سدد كرة بباطن القدم اليمنى من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أعلى يسار المرمى لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 64 أحرز محمود حمدي الونش الهدف الثاني في شباك توسكر الكيني قبل أن يلجأ حكم المباراة إلي الغائه بدعي التسلل .

أحداث الشوط الأول



سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك وتوسكر الكيني ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا .

وشهدت المباراة انحصار للكرة في منتصف الملعب دون تكشيل خطورة على مرمي الفريقين خلال أحداث الـ 45 دقيقة من عمر الشوط الأول .

وأهدر أشرف بن شرقي هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 45 من عمر المباراة عقب استقبال عرضية من يوسف أوباما ولكن لم ينجح في تسجيلها

تشكيل الفريقين



وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-*

حراسة المرمى : محمد أبوجبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري



وخاص توسكر الكيني المباراة بتشكيل مكون من :-



حراسة المرمى : بريان بويري

خط الدفاع : هيلاري واندر - كالوس كيرنجي - أسيك امبوتش - دانيال ساكاري ماشيسو

خط الوسط : كلود سينجي - همفيري مينو اوشينج - شامي كيبوانا مويني - بونفيس موشيري

خط الهجوم : جوشا ابراهيم - جاكسون ايرونجو