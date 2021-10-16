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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرية الحكم العلماني.. مقتدى الصدر يتغنى بالاحتلال الأمريكي بعد تفجير مسجد أفغانستان

مقتدى الصدر يعلق
مقتدى الصدر يعلق على تفجير مسجد قندهار في أفغانستان

علق زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، السبت، على استهداف مسجدا للشيعة في قندهار بأفغانستان، داعيا الدول إلى التدخل "قبل فوات الأوان".

 

وقال مقتدى الصدر في بيان بعد يوم واحد على تفجيرٍ دامٍ استهدف مسجدا للشيعة في ولاية قندهار جنوبي أفغانستان أسفر عن مقتل 62 وإصابة العشرات، إن كل الطوائف الدينية في أفغانستان كانت تعيش بحرية وأمان خلال "الحكم العلماني" والاحتلال الأمريكي للبلاد.

 

وأضاف الصدر، أنه بعد تولي حركة طالبان مقاليد الحكم في البلاد "نشاهد الشيعة الإمامية في ظلم ورعب وإرهاب وتفجيرات تطال أرواحهم ومقدساتهم ومساجدهم".

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ودعا مقتدى الصدر، منظمة التعاون الإسلامي وخاصة باكستان والسعودية وقطر وإيران "للتدخل من أجل رفع معاناتهم -الشيعة في أفغانستان- بالطرق التي يرونها مناسبة".

 

وتابع الصدر في بيانه، "إن كانت حكومة طالبان غير قادرة على حمايتهم، فعلينا إعطاء الفرصة للشيعة بحماية أنفسهم قبل فوات الأوان وقبل نشوب حرب طائفية لا يكون ضررها إلا عاما على كل الدول الإسلامية في المنطقة".

 

ويوم أمس السبت، أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مسجد الفاطمية أكبر مسجد للشيعة في قندهار خلال صلاة الجمعة، وأسفر عن مقتل 62 شخصا وإصابة 68 آخرين.

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