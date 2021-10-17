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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| وزير الطاقة: التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط والغاز يحقق نموا مستداما

النفط والغاز
النفط والغاز

قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن دولة الإمارات مستمرة في استثماراتها في قطاع الطاقة بمختلف أنواعه، وذلك لسد الطلب المتنامي وضمان الاستقرار في الأسواق العالمية.

 

وأكد خلال مشاركته في أعمال منتدى أسبوع الطاقة الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري، أنه من الضروري المحافظة على التوازن بين  العرض والطلب في أسواق النفط والغاز، من خلال التنسيق والعمل المشترك بين الدول المنتجة؛ لتحقيق نمو مستدام لا تعرقله تقلبات الأسواق.

 

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وأضاف  في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية " وام"، أنه بفضل الرؤية طويلة الأمد للقيادة في الإمارات نحو مستقبل مستدام وضعت الدولة خططها لمكافحة  تغير المناخ وتعمل على عدة أصعدة بما فيها قطاعات الطاقة والنقل والبنى التحتية لتحقيق مستهدفاتها نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وتعتبر الدولة الأولى في المنطقة التي وضعت خطة واضحة لتحقيق تلك الغاية.

 

 وشارك وفد الدولة في منتدى أسبوع الطاقة الروسي، الذي عقد في موسكو، وضم كلا من، الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة ومفوض فوق العادة لدى روسيا الاتحادية، أحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية بوزارة الطاقة والبنية التحتية، وعدداً من كبار المسؤولين في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار.

 

جدير بالذكر أن أعمال منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" انطلقت يوم الأربعاء الماضي في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في العاصمة الروسية موسكو وسط مشاركة دولية فعالة شملت وزراء النفط والطاقة من مختلف دول العالم ورؤساء كبرى شركات الطاقة العالمية.

اقتصاد الامارات اخبار الخليج البنية التحتية إمدادات الطاقة العرض والطلب

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