عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين حماة الوطن : البرلمان العربي سيظل أحد الأجنحة المكملة للدبلوماسية الرسمية العربية

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن

أشاد اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن وكيل لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ و عضو  البرلمان العربي بدور البرلمان العربي ووقوفه بجانب الدول العربية الشقيقة  في جميع  المحافل وتأكيد مساندته بجانب مصر والسودان ورفضة التام بالمساس باي  شكل من الاشكال.

جاء ذلك اثناء كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

وقال  اللواء طارق نصير ان البرلمان العربي يطالب اثيوبيا بعدم اتخاذ أي إجراءات احاديه تلحق الضرر  بالمصالح المائية  لمصر والسودان يأتي هذا من منطلق حرص البرلمان العربي وإيمانه الكامل بأهمية التوصل الى اتفاق عادل بشان ملء  وتشغيل السد  بما يحقق مصالح جميع الأطراف ولا يلحق الضرر بأي طرف.

وأكد أن أي موقف أحادي من جانب إثيوبيا  سيزيد في تعقيد الازمه ويدعوها الى الانخراط بجديه و بإرادة سياسيه صادقه في المسار الافريقي التفاوض  وذلك بهدف التوصل الى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء  وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الامن.

وأشار اللواء طارق نصير الي ان البرلمان  العربي يرحب بالبيان  الرئاسي الصادر من  مجلس الامن الدولي الذي صدر مؤخرا في هذا الشأن  من خلال  مسؤولياته في حفظ السلم والامن الدوليين والذي يشجع مصر والسودان واثيوبيا على استئناف المفاوضات بشان سد النهضة في إطار  المسار التفاوض الذي يقوده رئيس الاتحاد الافريقي.

واختتم  اللواء طارق نصير كلمته في افتتاح أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث بأن البرلمان العربي سيظل احد الأجنحة المكملة للدبلوماسية الرسمية العربية في الدفاع عن كافة القضايا العربية.

البرلمان العربي دور الإنعقاد الثانى الفصل التشريعي الثالث اللواء طارق نصير اثيوبيا

ترشيحاتنا

تعرضت لتوتر .. نشوى مصطفى تترك برنامجها على الهواء من أجل طبق حلاوة

تشكيل الهلال السعودي لمواجهة برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا

ضربتان موجعتان لـ بيراميدز قبل لقاء العودة أمام عزام التنزاني

استقرار الدولار في تعاملات البنوك.. اليوم

أخبار سارة للمواطنين بشأن رحلات الحج والعمرة

السيسي يقدم أجهزة تابلت هدية لأبناء أسر الإسكان البديل .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على شهود العيان.."النيابة" تكشف عدم صحة بلاغ سقوط حافلة كوبري الساحل

الإسكان: الدولة ستتقضى على المناطق غير الأمنة بجميع المحافظات

التموين تعلن تفاصيل اكتشاف بطاقة تموين لـ الرئيس السيسي في المنيا

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

توهج وهدف وأسيست.. محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وواتفورد

السجن المشدد 10 سنوات ينتظر صاحب بطاقة تموين تحمل اسم الرئيس السيسي..تفاصيل

انتقاما لإصابة زملائهم خلال تدافع.. 3 طلاب يشعلون النيران في بوابة مدرستهم بكرداسة

الولايات المتحدة ترسل 1.6 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر إلى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات شهية لسمك الدنيس.. أبرزها صينية بالبطاطس وبالشعرية

بعد صورتها بالحجاب| ياسمينا العلواني في ضيافة موقع صدى البلد

أبرز ما حدث بمهرجان الجونة السينمائي .. أول مسار لريادة الأعمال في صناعة الأفلام.. تعرف على أهم العروض .. وترقب لإنطلاق منصة الجونة

رائد حركة الترجمة.. كيف ساهم رفاعة الطهطاوي في إحداث طفرة بالنهضة المصرية؟

فيديو

فيديوجراف| 12٪ من التجارة العالمية.. فوربس تصنف قناة السويس ثاني أكبر شركة عملاقة

فيديو جراف.. هل تعود شمس البارودي للفن مجددا ؟.. ابنها يجيب

فيديو جراف| حادث مروع للفنان وائل كفوري .. ونقله للمستشفي

إلهام شاهين: أيوه هاتبرع بأعضائي والشيوخ قالوا صدقة جارية

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: عودة بريطانيا العالمية

كريمة أبو العينين

مهرجان الجونة والحريقة المجنونة

اﻟﻤﺰﻳﺪ