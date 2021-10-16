أمين حماة الوطن : البرلمان العربي سيظل أحد الأجنحة المكملة للدبلوماسية الرسمية العربية

أشاد اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن وكيل لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ و عضو البرلمان العربي بدور البرلمان العربي ووقوفه بجانب الدول العربية الشقيقة في جميع المحافل وتأكيد مساندته بجانب مصر والسودان ورفضة التام بالمساس باي شكل من الاشكال.

جاء ذلك اثناء كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

وقال اللواء طارق نصير ان البرلمان العربي يطالب اثيوبيا بعدم اتخاذ أي إجراءات احاديه تلحق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان يأتي هذا من منطلق حرص البرلمان العربي وإيمانه الكامل بأهمية التوصل الى اتفاق عادل بشان ملء وتشغيل السد بما يحقق مصالح جميع الأطراف ولا يلحق الضرر بأي طرف.

وأكد أن أي موقف أحادي من جانب إثيوبيا سيزيد في تعقيد الازمه ويدعوها الى الانخراط بجديه و بإرادة سياسيه صادقه في المسار الافريقي التفاوض وذلك بهدف التوصل الى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الامن.

وأشار اللواء طارق نصير الي ان البرلمان العربي يرحب بالبيان الرئاسي الصادر من مجلس الامن الدولي الذي صدر مؤخرا في هذا الشأن من خلال مسؤولياته في حفظ السلم والامن الدوليين والذي يشجع مصر والسودان واثيوبيا على استئناف المفاوضات بشان سد النهضة في إطار المسار التفاوض الذي يقوده رئيس الاتحاد الافريقي.

واختتم اللواء طارق نصير كلمته في افتتاح أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث بأن البرلمان العربي سيظل احد الأجنحة المكملة للدبلوماسية الرسمية العربية في الدفاع عن كافة القضايا العربية.