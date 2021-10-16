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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: الدولة نفذت خطة محكمة للقضاء علي المناطق غير الآمنة

النائبة فاطمة سليم،
النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية

قالت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مجموعة من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، يؤكد أن الدولة نفذت خطة محكمة للقضاء علي المناطق الغير آمنة.

وأضاف فاطمة سليم، خلال بيان لها، أن مشروعات الإسكان البديلة عن المناطق الغير آمنه خطوة هامة حافظت على المظهر الحضاري للشوارع والمدن، فضلا عن أنها ساهمت في القضاء على مشكلة العشوائيات وعملت على تقليل معدل حوادث انهيار العقارات.

وأشارت عضو مجلس النواب إلي أن المشروعات الإسكانية تعتبر نقلة تنموية كبرى غيرت شكل ومجرى الحياة للمواطنين والفئات الأكثر احتياجًا، كما أحدثت نهضة غير مسبوقة ليعيشوا حياة كريمة داخل وحدات سكنية كاملة التشطيب.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة حوادث انهيار العقارات مشكلة العشوائيات المشروعات الإسكانية

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