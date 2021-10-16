علاء مصطفى : مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة لتوفير حياة كريمة

قال علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مجموعة من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، يكشف حجم الجهد الكبير المبذول في ملف تطوير المناطق غير الآمنة.

وأضاف مصطفي، خلال بيان له، أن مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة لا تستهدف توفير سكن آمن فقط، بل توفير حياه كريمة بكامل محاورها، وتوفير فرص عمل لمواجهة الآثار الاجتماعية التي كانت تنتج عن العشوائيات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلي أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة للقضاء على المناطق غير الآمنة وذلك تنفيذًا لرؤيتها الإستراتيجية التي تسعي لتنفيذها وتحقيق التنمية المستدامة مصر 2030، حيث عملت على تنفيذ آلاف من الوحدات السكنية والقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لقاطني هذه المناطق.

ولفت النائب علاء مصطفي، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة أيضا للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي وتغير وجه الحياة فى مصر بمشروعات تطوير المحافظات والمدن والقرى والمناطق غير المخططة.