الدوري الإنجليزي.. وولفرهامبتون يقلب الطاولة على أستون ويسقطه 3-2 خلال 15 دقيقة

سقط فريق أستون فيلا أمام ضيفه وولفرهامبتون، في مباراة الجولة الـ 8 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لكرة القدم، بنتيجة بثلاثة أهداف لهدفين في نهاية ملحمية للمواجهة.



سجل الفريق المضيف الهدف الأول، في الدقيقة الـ 48، عن طريق المهاجم داني إنجز.



وأضاف لاعب الوسط جون ماكجين الهدف الثاني في الدقيقة الـ 68، وتمكن الضيوف من تقليص الفارق بهدف قلب الدفاع المغربي رومان سايس في الدقيقة الـ 80.



ونجح قلب الدفاع الآخر كونور كودي في إضافة الهدف الثاني للذئاب في الدقيقة 85، قبل أن يأتي هدف الانتصار العظيم في الدقيقة الـ 95 بتوقيع البرتغالي روبن نيفيش.



ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 12 نقطة، وتقدم للمركز الثامن، وتجمد رصيد أستون فيلا عند 10 نقاط، في المركز الثاني عشر.



وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت تعادل برايتون سلبيا مع نوريتش سيتي، وفاز ساوثهامبتون على ليدز بهدف وحيد

