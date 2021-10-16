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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سفير مصر بالنيجر يؤازر الأهلي أمام الحرس الوطني

صدى البلد

حرص نبيل مكي سفير مصر بالنيجر وطاقم السفارة الذي يضم الملحق الإداري فرجاني محمد ومسعد محمود وأحمد محمود، على مؤازرة الأهلي في مواجهة الحرس الوطني بطل النيجر من ملعب المباراة.


ويواجه الأهلي حاليا، فريق الحرس الوطني بطل النيجر على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

 

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل التي انطلقت منذ دقائق على  ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة النيجرية نيامي. 


ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر ابراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف.

 

وتضم دكة البدلاء كل من:
مصطفى شوبير وحمزة علاء رامي ربيعة ووليد سليمان وبدر بانون  ومحمد محمود وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا.

نبيل مكي فرجاني محمد مسعد محمود بيتسو موسيماني الحرس الوطني

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