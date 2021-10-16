طارق شكري: جودة مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة متميزة

قال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة، إن الرئيس السيسي وجه رسائل كثيرة اليوم أثناء الافتتاح ومنها توفير مستوى مميز لتصميم واجهات الوحدات السكنية، إضافة إلى التجانس العمراني للوحدات السكنية التي تعتبر بديل لأهالي المناطق غير الآمنة .

وأضاف طارق شكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" جودة مرتفعة في مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة ".

وتابع طارق شكري :" الرئيس السيسي لا يقبل أن يكون مستوى مشروعات السكنية التي يتم إنشاؤها للمناطق غير الآمنة منخفض ولكن يتم إنشاء المشروعات السكنية على أعلى مستوى ".

وأكمل طارق شكري :" يتم توفير أماكن للورش والتشغيل داخل المجمعات السكنية لأهالي المناطق غير الأمنية من اجل ان يكون المجتمع متكامل ومنتج".

ولفت طارق شكري :" تنفيذ تلك المشروعات الجديدة تبعث حالة من الأمل لأهالي المناطق غير الآمنة كي يكونوا على اتصال بالمجتمع ".

