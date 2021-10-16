عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الإعلام اليمني يكشف عن جرائم إبادة جماعية بالعبدية

ميليشيا الحوثي
ميليشيا الحوثي

كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم السبت، عن ارتكاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لجرائم إعدام ميداني وتصفية للجرحى في العبدية.

وكتب وزير الإعلام اليمني على تويتر: "مصادر محلية تؤكد ارتكاب مليشيا الحوثي جرائم اعدام ميداني وتصفية للجرحى وتفجير للمنازل والمباني الحكومية ونهب للمحال التجارية ومعدات المستشفى، بعد اقتحامها مركز المديرية الواقع على أطرافها، واستمرارها في حصار وقصف 18 قرية".

txt

عودة الحكومة إلى عدن.. رئيس البرلمان العربي يثمن جهود السعودية لإنهاء معاناة اليمن

txt

32 عملية عسكرية.. التحالف العربي يعلن استهداف 160 عنصرا حوثيا في اليمن

وقال: "المعلومات تؤكد تسبب قصف مليشيا الحوثي الارهابية المتواصل للقرى ومنازل المواطنين بتدمير ست قرى بشكل كامل، في ظل موجة نزوح "داخلي" لمئات الأسر والنساء والاطفال من مركز المديرية إلى القرى المحاصرة التي لا زالت خارج سيطرة المليشيا".

وأضاف: "تمارس مليشيا الحوثي الارهابية هذه الجرائم الوحشية بحق سكان مديرية العبدية في ظل حصار غاشم ومتواصل منذ قرابة شهر، وتعتيم اعلامي بعد قيامها بقصف أبراج شبكات الاتصالات والذي ادى الى انقطاع كل وسائل التواصل مع أبناء المديرية".

وتابع: "ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية من أعمال انتقامية وقتل ممنهج وحصار وتجويع بحق سكّان مديرية العبدية من النساء والأطفال وكبار السن هي جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية،وتشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والانسانية جمعاء".

 

وزير الإعلام اليمني ميليشيا الحوثى المجتمع الدولي وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني جرائم ضد الإنسانية مديرية العبدية

موضوعات متعلقة

مفوضية الانتخابات العراقية تعلن موعد نتائج الاقتراع

وزير الدفاع اللبناني: أحداث الطيونة لن تتكرر والقوى الأمنية منتشرة في المكان

السديس يتناول الرمان بمهرجان الشيحية في القصيم.. شاهد

جذبت 32 ألف مستخدم في ساعات.. معلومات عن خدمة "مسرور" الجديدة من أبشر

بـ 5 زوارق .. إيران تعلن إحباط هجوم على ناقلتي نفط في خليج عدن

وزير الموارد المائية العراقي: لم نجد تعاونا من إيران بملف المياه

مجزرة باريس 1961.. ماذا حدث للجزائريين وما موقف ماكرون؟

خلال النصف الأول من العام: 19.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين روسيا وأمريكا

ترشيحاتنا

سياحي ترفيهي.. صندوق الاستثمارات العامة السعودية يطلق مشروع "THE RIG"

هل اقترب العلماء من القضاء على السرطان نهائيا؟ الأمل في اكتشاف جديد

الكهرباء: لدينا مخطط حتى 2035 لتصل نسبة الطاقة المتجددة إلى 42%

مسئول أوروبي يكشف مصير الاتفاق النووي مع إيران

الأغذية العالمي : المدن الصناعية تهدد 100 مليون شخص بالجوع |فيديو

أحمد موسى: الدولة وفرت سكنا آدميا لأهالي المناطق غير الآمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توسكر لـ صدى البلد: لاعبو الزمالك تشاجروا بعد نهاية المباراة.. وقدمنا شكوى للكاف

أخبار سارة للمواطنين بشأن رحلات الحج والعمرة .. فيديو

بتعادل إيجابي.. الأهلي يفرط في الفوز علي الحرس الوطني بمستهل المشوار الإفريقي

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

القبض على شهود العيان.."النيابة" تكشف عدم صحة بلاغ سقوط حافلة كوبري الساحل

التموين تعلن تفاصيل اكتشاف بطاقة تموينية لـ الرئيس السيسي في المنيا

السجن المشدد 10 سنوات ينتظر صاحب بطاقة تموين تحمل اسم الرئيس السيسي..تفاصيل

انتقاما لإصابة زملائهم خلال تدافع.. 3 طلاب يشعلون النيران في بوابة مدرستهم بكرداسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وإلهام شاهين.. نجوم الفن يتوافدون على فيلم كباتن الزعتري بالجونة

ليست فوتوشوب .. من هي المحجبة الوحيدة في مهرجان الجونة ؟

وصفات شهية لسمك الدنيس.. أبرزها صينية بالبطاطس وبالشعرية

بعد صورتها بالحجاب| ياسمينا العلواني في ضيافة موقع صدى البلد

فيديو

فيديو جراف .. عصابة تدوير الحشيش والهيروين تسقط بمخدرات بـ40 مليون جنيه

فيديوجراف| 12٪ من التجارة العالمية.. فوربس تصنف قناة السويس ثاني أكبر شركة عملاقة

فيديو جراف.. هل تعود شمس البارودي للفن مجددا ؟.. ابنها يجيب

فيديو جراف| حادث مروع للفنان وائل كفوري .. ونقله للمستشفي

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

الرابر واليوتوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما !

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ