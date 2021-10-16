وزير الإعلام اليمني يكشف عن جرائم إبادة جماعية بالعبدية

كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم السبت، عن ارتكاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لجرائم إعدام ميداني وتصفية للجرحى في العبدية.

وكتب وزير الإعلام اليمني على تويتر: "مصادر محلية تؤكد ارتكاب مليشيا الحوثي جرائم اعدام ميداني وتصفية للجرحى وتفجير للمنازل والمباني الحكومية ونهب للمحال التجارية ومعدات المستشفى، بعد اقتحامها مركز المديرية الواقع على أطرافها، واستمرارها في حصار وقصف 18 قرية".

وقال: "المعلومات تؤكد تسبب قصف مليشيا الحوثي الارهابية المتواصل للقرى ومنازل المواطنين بتدمير ست قرى بشكل كامل، في ظل موجة نزوح "داخلي" لمئات الأسر والنساء والاطفال من مركز المديرية إلى القرى المحاصرة التي لا زالت خارج سيطرة المليشيا".

وأضاف: "تمارس مليشيا الحوثي الارهابية هذه الجرائم الوحشية بحق سكان مديرية العبدية في ظل حصار غاشم ومتواصل منذ قرابة شهر، وتعتيم اعلامي بعد قيامها بقصف أبراج شبكات الاتصالات والذي ادى الى انقطاع كل وسائل التواصل مع أبناء المديرية".

وتابع: "ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية من أعمال انتقامية وقتل ممنهج وحصار وتجويع بحق سكّان مديرية العبدية من النساء والأطفال وكبار السن هي جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية،وتشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والانسانية جمعاء".