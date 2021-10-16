اخصائي جراحة عيون يوجه رسالة طمأنينة لراغبي إجراء عمليات تصحيح الإبصار

قال الدكتور طارق عبد الحارس اخصائي طب وجراحة العيون وتصحيح الإبصار، أن عمليات الليزك أصبحت سهلة ولا تدعو إلى القلق، مشيرا إلى أنه يتم استخدام بنج موضعي وسطحي.



وأوضح طارق عبد الحارس خلال استضافته ببرنامج « أنا والطبيب » تقديم الإعلامية ماري نعيم المذاع على قناة " صدى البلد 2": «البنج مجرد قطرة مفيش حقن ولا غيره»، لافتا إلي أن الأمراض المزمنة لا تتعارض ابدا مع البنج السطحي.



وأشار طارق عبد الحارس، إلي إنه يجب التأكد قبل إجراء العملية أن الأمراض المزمنة مثل السكر لن تؤثر على العلمية.



وأكد طارق عبد الحارس، أنه بالتقنيات الحديثة والتطور في طب وجراحة العيون أصبحت عمليات تصحيح الإبصار أسهل مما كانت عليه.



