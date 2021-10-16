الكهرباء: لدينا مخطط حتى 2035 لتصل نسبة الطاقة المتجددة إلى 42%

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي الثنائى بين مصر وقبرص، يأتى فى إطار التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.

وأضاف أيمن حمزة خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد أبو زيد ببرنامج "مانشيت" الذي يذاع على قناة "اكسترا نيوز": انه قريبًا سيكون هناك لقاء ثلاثى لتفعيل الإجراءات اللاحقة، موضحًا أن الفترة الحالية تشهد إجراءات إتمام الربط التاريخى بين قارتى إفريقيا وأوروبا فى مجال الكهرباء.

وتابع أيمن حمزة : "البنية التحتية المصرية فى إنتاج الطاقة الكهربائية، تشهد طفرة كبيرة وتقوية نجنى ثمارها الآن، وترجمة حقيقية لخطوات اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، والشبكة الآن أصبحت قوية، ولدينا احتياطى يلبى احتياجاتنا الداخلية والخارجية".

واستطرد أيمن حمزة : "لا نسعى فقط للربط مع أوروبا فقط، ولكن منذ فترة قصيرة كان هناك توقيع عقود مع المملكة العربية السعودية لتبادل 3000 ميجا وات، وتشمل محطات تحويل وكابلات، وهو أقوى خط ربط موجود فى المنطقة، بالإضافة إلى الربط مع الأردن والسودان".

وقال أيمن حمزة : "لدينا مخطط حتى 2035 لتصل نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% وهى نسبة طموحة وهناك دراسات تمكنا من عمل مزيج من الطاقة، ومصر تخطو خطوات من أجل مستقبل مختلف بالنسبة للطاقة".