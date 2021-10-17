معاناة مدار 12 عاما.. إيمان تعاني من فشل كلوي وتحتاج 400 ألف جنيه لإجراء عملية زرع

مأساة يسبقها الرضا ... هكذا هي حياة ايمان ابو اسماعيل ابنه مركز أشمون في محافظة المنوفية والتي تعاني من فشل كلوي في الكليتين وتحتاج الي زراعة كلي.

حياة مرهقة تعيشها ايمان صاحبة ال ٣٠ عاما بعد أن إصابها الفشل الكلوي في رحلة علاج استمرت علي مدار ١٢ عام.

وقالت ايمان ابو اسماعيل، أن رحلة علاجها بدأت منذ أن كانت في عمر ال ١٨ عاما بعد أن اكتشفت وجود فشل كلوي بعد أن طافت علي الاطباء.

واكدت انها علي مدار 12 عاما كانت تقوم بعملية غسيل الكلي 3 أيام أسبوعيا حتي أصبحت تحتاج إلي زراعة كلي ومتبرع حتي تعود إلي ممارسة حياتها الطبيعية.

واضافت أن العملية تتكلف نحو 400 الف جنيه وهي لا تقدر علي ذلك حيث انها تعاني من فشل كلوي مزمن في الكليتين.



وتابعت أن شقيقتها أصيبت بنفس المرضي وأجرت عملية زراعة كلي بمساعدة أهل الخير حيث أنها مسئولة عن أسرة وأطفال، موضحة أن والدها يعمل مزارع وغير قادر علي مصاريف العملية.



وأشارت إلي أنها تخرج 3 ايام في الاسبوع من الساعه الرابعة صباحا لتغسل الكلي في محافظة الجيزة حيث يصطحبها والدها علي موتوسيكل لفترة تصل إلي 5 سنوات، موضحة أنها كانت تغسل لمده 8 سنوات في اشمون ولكن بعد إغلاق المركز اتجهت الجيزة.



واكدت أن معها متبرع ولكن تكاليف العملية تفوق قدرتها وقدرة اسرتها، مناشدة الدولة بالمساهمة في علاجها ومساعدتها.

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