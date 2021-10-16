تجنبا للأعراض .. أسهل طرق التخسيس الآمن يقدمها ماجد زيتون |فيديو

قال الدكتور ماجد زيتون، إستشاري السمنة والتغذية العلاجية، إن علاج زيادة الوزن يكون عن طريق وضع بروتوكول صحيح للتغذية؛ لتأمين الحالة من الاستيقاظ حتى النوم، وأنه يعتمد على ذلك مع حالات السمنة التي تأتي إليه.

وأضاف "زيتون"، خلال لقائه مع ماري نعيم مقدمة برنامج "أنا والطبيب" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، إن انخفاض معدل السكر في الدم هو السبب وراء الشعور بالجوع ليلاً، وهو ما يتسبب في زيادة كبيرة بالوزن.

وأكد أهمية العامل النفسي في عملية فقدان الوزن، فلابد أن يثق مريض السمنة في الله ثم نفسه والدكتور المعالج له، كما يجب أن يكون هناك التزام من قبل المريض، حتى لا يُصاب بأعراض "الرجيم" والتي تتمثل في الدوخة والإمساك وانخفاض معدل السكر.

وأردف استشاري السمنة والتغذية العلاجية: "بكتب سلسلة ناجحة من الدايت التي تساعد في إنقاص الوزن بسرعة"، مستطردا "لو دكتور كتب دايت أو نوع ريجيم خطأ للمريض يعد هذا أخطر العملية نفسها".

