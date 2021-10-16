اللحظات الأخيرة بين بيل جيتس وابنته قبل زفافها

التقطت صورة لجينيفر جيتس و والدها أثناء الترتيبات الاخيرة لحفل زفافها أمس الجمعة، ظهرت خلالها جينيفر و هي تضحك برفقة والدها بعد تجهيز المكان ووضع اللمسات الأخيرة .

وفقا لما نشرته صحيفة" فوكس بيزنس"، فإن بيل جيتس، و إبنته قاموا بوضع اللمسات الأخيرة، أمس ، الجمعة، بعد أن شوهد الملياردير الشهير برفقة إبنته يجلسان سويا قبل بداية الحفل .



تداول الرواد صور التقطت بالقرب من المكان الذي سيقام فيه الحفل،، و ظهرت جينيفر جيتس و هي بأحضان والدها و تجمعهما أحاديث دافئة و كأنه قام بجمع كل العبارات التي كان يرغب بالحكي فيها معها و يتبادلا الضحك و الجلوس في ركن .في المكان.

تفقدت جينيفر و والدها و منظمي الحفل الاستعدادات الأخيرة ، و كان برفقتها والدها و زوجته و خطيبها و منظمي الحفل ، و كانت تظهر عليها علامات السعادة و الفرح.

جدير بالذكر أن جينيفر البالغة من العمر 25 عاما، ستقيم حفل زفافها على شاب مصري الجنسية بعد قصة حب كبيرة جمعتهما، و اللافت أن زوجة والدها حضرت الاستعدادات بعد الانفصال الذي جاء بعد 27 عام من الزواج . .



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