جامعة حلوان: سداد المصروفات للعام الدراسي الجديد إلكترونيا

تزامن مع بداية العام الدراسي الجامعي الجديد 2021/ 2022، فعَّلت جامعة حلوان، عدة آليات لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية .

وفي ظل أزمة فيروس كورونا، ولضرورة سداد مصروفات العام الدراسى للطلاب نوضح طرق وكيفية سداد المصروفات إلكترونيا.

١- يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية والحصول على كود الدفع إلاكتروني الخاص بكل منهم.

٢- يمكن التوجه لأحد البنوك و ايداع المصروفات ،و تحويلها الكترونيا عبر البرنامج الالكترونى الخاص بالبنك .

٣- يمكن السداد عبر فروعى كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "

ونوهت الجامعة إلى ضرورة احتفاظ الطلاب بايصال السداد الخاص بالمصروفات او بصورة منه .

جدير بالذكر أنه قد أنهت جامعة حلوان الأسبوع الأول من العام الدراسى الجديد وسط إجراءات احترازية مشددة من خطر فيروس كورونا، وفى ظل استمرار حملات تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة بالجرعة الثانية من اللقاح.

ووجه الدكتور ممدوح مهدى القائم باعمال رئيس جامعة حلوان بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى مع تلقى جرعات اللقاح الخاص بكورونا مع الحرص على استمرار التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل الأيدي، و ضرورة تلقى جميع منتسبى الجامعة للقاح كورونا؛ حرصا على سلامتهم.

وتواصل الجامعة تطعيم الطلاب المستجدين وطلاب الفرق المتكررة؛ انطلاقا من الدور المجتمعي لها حرصا على سلامة منتسبيها، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة .