ارتفاع كبير في نسب التهرب من الخدمة العسكرية بإسرائيل

كشف موقع واللا العبري، اليوم السبت، عن ارتفاع نسبة التهرب من الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الموقع إن إسرائيل شهدت انخفاض معدل تجنيد البدو في الجيش الإسرائيلي.

وأكد الموقع أن السبب وراء ارتفاع نسبة تسرب البدو من الخدمة في الجيش الإسرائيلي، إلى ارتفاع مستوى التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جاء في تقرير عسكري أخير، جاء بأوامر مباشرة من رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي.

ويخدم في صفوف الجيش الإسرائيلي من بين الشبان العرب البدو، نحو 1514 شابا عربيا بدويا، منهم 84 ضابطا.

يأتي ذلك مع هروب عدد كبير من أداء الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.