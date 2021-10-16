عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير في نسب التهرب من الخدمة العسكرية بإسرائيل

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

كشف موقع واللا العبري، اليوم السبت، عن ارتفاع نسبة التهرب من الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الموقع إن إسرائيل شهدت انخفاض معدل تجنيد البدو في الجيش الإسرائيلي.

txt

بعد الرفض العربي.. الاتحاد الأفريقي يرجئ البت في منح إسرائيل صفة مراقب

txt

التحرير الفلسطينية: إسرائيل لا تكف عن انتهاك حقوق شعبنا وقتل شبابه

وأكد الموقع أن السبب وراء ارتفاع نسبة تسرب البدو من الخدمة في الجيش الإسرائيلي، إلى ارتفاع مستوى التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جاء في تقرير عسكري أخير، جاء بأوامر مباشرة من رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي.

ويخدم في صفوف الجيش الإسرائيلي من بين الشبان العرب البدو، نحو 1514 شابا عربيا بدويا، منهم 84 ضابطا.

يأتي ذلك مع هروب عدد كبير من أداء الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي. 

أركان الجيش الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي العرب جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي الخدمة العسكرية

موضوعات متعلقة

الجلاجل .. كل ما تريد معرفته عن وزير الصحة السعودي الجديد

مجلة فرنسية: العلاقات بين مصر وتونس أقوى من أي وقت مضى

مقتل وإصابة 3 من رجال الشرطة الأمريكية في ولاية تكساس

بعد أحداث الطيونة.. احتجاجات أمام منزل وزير الداخلية اللبناني في طرابلس

الحياة تعود للحرم المكي.. إزالة الحواجز وملصقات التباعد.. فيديو

سياحي ترفيهي.. صندوق الاستثمارات العامة السعودية يطلق مشروع "THE RIG"

موسم الرياض 2021.. كل ما تريد معرفته على الفعاليات وموعدها

مسئول أوروبي يكشف مصير الاتفاق النووي مع إيران

ترشيحاتنا

التأمين الاجتماعي : قبل 2014 ناس طلعت معاش وخدت 80 جنيه "فيديو"

جرثومة الخريف كلمة السر وراء تسمم الأطفال.. اكتشف أعراض داء الشيجيلا

وصول 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر إلى مصر

منطق"الست بتفوّت علشان تعيش".. مايا مرسي: هيدخلها في دايرة عنف .. فيديو

الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ الطعن ضد النائب ديفيد أميس

صلاة المسافر في وسيلة المواصلات ..كل ما تريد معرفته عن ضوابطها الشرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توسكر لـ صدى البلد: لاعبو الزمالك تشاجروا بعد نهاية المباراة.. وقدمنا شكوى للكاف

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

أخبار سارة للمواطنين بشأن رحلات الحج والعمرة .. فيديو

45 تريليون جنيه لهيئة التأمينات و13 % زيادة.. كيف انتصرت الدولة لأصحاب المعاشات

أخبار الزمالك..توسكر يشكو للكاف من أبناء ميت عقبة..وأوليفيرا يشيد بتألق أبو جبل

والد ياسمين صبري بعد غيابها عن فرح شقيقها: مش متخيل الجحود ده..فيديو

نبيل الحلفاوي بعد تعادل الأهلي: "حاسس إنه زهقان ومكبر دماغه"

890 مليار جنيه.. هيئة التأمين الاجتماعي تزف بشرى لأصحاب المعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وإلهام شاهين.. نجوم الفن يتوافدون على فيلم كباتن الزعتري بالجونة

ليست فوتوشوب .. من هي المحجبة الوحيدة في مهرجان الجونة ؟

وصفات شهية لسمك الدنيس.. أبرزها صينية بالبطاطس وبالشعرية

بعد صورتها بالحجاب| ياسمينا العلواني في ضيافة موقع صدى البلد

فيديو

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

فيديو جراف .. عصابة تدوير الحشيش والهيروين تسقط بمخدرات بـ40 مليون جنيه

فيديوجراف| 12٪ من التجارة العالمية.. فوربس تصنف قناة السويس ثاني أكبر شركة عملاقة

فيديو جراف.. هل تعود شمس البارودي للفن مجددا ؟.. ابنها يجيب

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ