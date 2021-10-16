مي عبد الحميد : القضاء على 85% من المناطق غير الآمنة |فيديو

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن مشروع الإسكان الذي افتتحه الرئيس السيسي اليوم يأتي من ضمن مشروع السكن البديل للمناطق غير الآمنة.



وتابعت مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة للقضاء على المناطق الخطرة وغير الآمنة وتوفير سكن للمصريين.



وأكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه تم الانتهاء من القضاء على 85% من المناطق غير الآمنة، وقريبا سيتم الانتهاء من الـ 15% المتبقية.



وأوضحت خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن 380 ألف أسرة حصلت على التمويل العقاري حتى الآن، مشيرة إلى أن مليون ونصف مليون مواطن مستفيد من التمويل العقاري.



وأكدت أن ملف الإسكان أخد حقه في عهد الرئيس السيسي، بعدما كان صداعا مزمنا من قبل، مردفة «نسعي للانتهاء من ملف الإسكان الشائك».



واختتمت أنه تم خسارة رقعة زراعية كبيرة ونعمل على توفير الإسكان المناسب للمواطنين حتى لا يلجأ للبناء العشوائي مرة أخرى، وذلك من خلال البناء.

