في أول زيارة رسمية.. رئيس الاتحاد الدولي للسباحة يصل القاهرة

وصل الدكتور حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية، للقاهرة في أول زيارة رسمية لمصر عقب فوزه بالانتخابات لعقد سلسلة اجتماعات على أعلى مستوى لبحث سبل التعاون المشترك نحو تنظيم بطولات عالمية ورسم خارطة الطريق لتحقيق الريادة العالمية في السباحة وفقًا لبرنامجه الانتخابي الطموح.

والتقى رئيس الاتحاد الدولي اليوم فور وصوله بالدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد السباحة والكابتن أمير وجيه المستشار الفني للمشروع القومي بوزارة الشباب والرياضة، في جلسة ودية تبادل خلالها الأحاديث حول آماله وتطلعاته نحو مستقبل باهر للسباحة.



ويستعد الاتحاد الدولي تحت قيادته، للبدء في إقامة عدة نشاطات علي أعلي مستوي حيث يبدأ خلال الفترة القادمة عقد عدة زيارات مختلفة لبحث كل المستجدات التي يرغب في تطبيقها.



ويأمل الجميع داخل اللعبة في نجاح رئيس الاتحاد الاتحاد في قيادته لكل الملفات الهامة.