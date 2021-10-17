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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول خماسية في تاريخ "العالمي"..أرقام قياسية لـ النصر بعد تخطي الوحدة الإماراتي

صدى البلد

تأهل فريق النصر السعودي، لنصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، بانتصاره على الوحدة الإماراتي بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي.

واستعرض موقع “360 سبورت” في نسخته العربية تقريرا استعرض من خلاله أرقام قياسية حققها النصر بعد المباراة ونستعرض أبرزها

- سجل النصر السعودي 3 أهداف أو أكثر في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا مرتين، وكلاهما ضد الوحدة الإماراتي (2019-2021).

- وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ النصر التي يسجّل فيها “العالمي” خماسية في مباراة واحدة بدوري أبطال آسيا .

- جلال الدين  ماشاريبوف وعبدالرزاق حمدلله أول ثنائي نصراوي يساهم في إحراز 3 أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال آسيا.

ملخص اللقاء

افتتح المغربي عبد الرزاق حمد الله التسجيل للنصر في الدقيقة السابعة، أعقبه مشاريبوف بالهدف الثاني في الدقيقة 52.

وسجل عبد الفتاح عسيري الهدف الثالث لفريق النصر في الدقيقة 56، قبل أن يعود مشاريبوف ليسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 64.

واختتم سامي النجعي مهرجان الأهداف للنصر بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 76، فيما جاء هدف حفظ ماء الوجه للوحدة عن طريق إسماعيل مطر في الدقيقة 92، ليتأهل النصر لنصف نهائي البطولة الآسيوية.

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