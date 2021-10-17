لمواليد 17 أكتوبر.. ولادة مشروع مهني جديد أو علاقة عاطفية.. اعرف النصيحة

قالت خبيرة الأبراج ماغى فرح أنه لا يزال القمر يتنقل اليوم في برج الحوت المائي ليعلن عن ولادة مشروع مهني جديد او علاقة عاطفية جديدة ،وماذا تقول توقعات الأبراج لمواليد اليوم من برج الميزان 17 أكتوبر .



مولود اليوم فى علم الأرقام

وأوضحت من خلال منشور لها على حسابها الشخصي لمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، لمواليد اليوم انطلاقة عام مميز و مثمر وايجابية للاجتماعات والاتصالات تعزز طاقتك و مواعيدك وتبادل المعطيات عام حافل بالنشاطات وبالحركة تحت تاثيرات الكواكب مجتمعة في برجك ما يعني نشاط تطورات تحركات مهمة على كافة الاصعدة مبادرات مالية ملفات أمور أكاديمية مسائل تتحرك مفاوضات دعم وقوة تناقش الى ان تحصل على ما تريد.

نصيحة الأبراج اليوم



مولود اليوم يعلم جيداً أن العالم من حوله مؤلم و قاس و لذلك ينظر إليه بنظرة استهزاء لأنه شديد الاعتقاد بأن المكتوب علي الجبين لابد و أن تراه العين، و هو في حياته لن يكترث أو يعيد التفكير أو الاهتمام لكنه في ذلك يخفي وراءه وجهاً عاطفياً و قلباً جريحاً لن تستطيع أن تحصل منه علي نتيجة واضحة فهو يفضل الاختباء وراء ألفاظ ممكن، ربما، لكنه لن يكون واضحاً بقولته نعم أو لا.