حبس لصين سرقا فيلا مواطن بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس لصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة فيلا مواطن بأسلوب "التسلق" وإعادة المسروقات بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة في القبض على لصين سرقا فيلا مواطن بأسلوب "التسلق" وإعادة المسروقات.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة قد شدد على تكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع العاصمة لضبط كل ما يخل بالأمن العام .

فقد تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة يفيد تمكن قوة أمنية تابعة للإدارة من ضبط شخصين ، مقيمان بمحافظة القليوبية، حال استقلالهما سيارة أجرة ، وبحوزتهما كمية من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" مجهولة المصدر" و "مطواة".

وبمواجهتهما عن مصدر المضبوطات ، اعترفا بسرقتها من داخل إحدى الفيلات بأسلوب "التسلق" ، كما أقرا بحيازتهما للسلاح الأبيض بقصد الدفاع تم التوصل للمجنى عليها وباستدعائها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.