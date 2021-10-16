لك الله.. أحمد موسى: مشهد انتشار الأسلحة في شوارع لبنان يزعلنا

علق الإعلامي أحمد موسى، على أحداث العنف وانتشار الأسلحة في شوارع لبنان، قائلا:" هذا الأمر يزعلنا لأننا نرغب تواجد حالة من الهدوء والاستقرار في لبنان ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" لما شفنا مشاهد الأسلحة وإطلاق النيران في شوارع لبنان شعرنا بالحزن، و تساءلنا عن سبب عودة السلاح مرة أخرى في لبنان ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" هناك قتلى ومصابين في لبنان بسبب تواجد الأسلحة في الشوارع اللبنانية ، ونزل الجيش اللبناني للسيطرة على الأمر ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" لبنان يعيش وضع صعب بسبب انتشار الاسلحة في الشوارع اللبنانية “، مضيفا:” لك الله يا لبنان".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" مشاهد مؤسفة في لبنان ولبنان جريح ونحن نرغب أن يهدأ ويستقر، ومصر وكافة دول العالم أعربوا عن استيائهم من انتشار الأسلحة في لبنان".

