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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لك الله.. أحمد موسى: مشهد انتشار الأسلحة في شوارع لبنان يزعلنا

احمد موسى
احمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى،  على أحداث العنف وانتشار الأسلحة في شوارع لبنان، قائلا:"  هذا الأمر يزعلنا لأننا نرغب  تواجد حالة من الهدوء والاستقرار في لبنان ".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" لما شفنا مشاهد الأسلحة وإطلاق النيران في شوارع لبنان شعرنا بالحزن،  و تساءلنا عن سبب عودة السلاح مرة أخرى في لبنان ".


وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  هناك قتلى ومصابين في لبنان بسبب تواجد الأسلحة في الشوارع اللبنانية ، ونزل الجيش اللبناني للسيطرة على الأمر ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  لبنان يعيش وضع صعب بسبب انتشار الاسلحة في الشوارع اللبنانية “، مضيفا:” لك الله يا لبنان".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  مشاهد مؤسفة في لبنان ولبنان جريح ونحن نرغب أن يهدأ ويستقر، ومصر وكافة دول  العالم أعربوا عن  استيائهم من انتشار الأسلحة في  لبنان".
 

لبنان أحمد موسى الأسلحة اخبار التوك شو عنف

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