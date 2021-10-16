بريطانيا تسجل أعلى إصابات بكورونا منذ 3 أشهر

أعلنت الصحة البريطانية، اليوم السبت، أعلى ارتفاع في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال 3 أشهر.

وسجلت الصحة البريطانية 43 ألفا و423 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بارتفاع بنسبة 24.2% عن السبت الماضي، حيث تم تسجيل 43 ألف و950 إصابة.

كما سجلت بريطانيا 148 حالة وفاة جديدة بالفيروس، في ارتفاع بنسبة 11.3% عن الاسبوع الماضي حيث تم تسجيل 133 حالة وفاة.

كما ارتفعت حالات التواجد في المستشفيات بنسبة 12% لتصل إلى 915 يوم الثلاثاء، وهي أحدث بيانات متاحة عن التاريخ. وهي أعلى نسبة دخول يومية منذ 15 سبتمبر عندما وصلت إلى 946.

فيما كشفت دراسة أن معدل الإصابة بمرض كورونا بين الأطفال في إنجلترا زاد في سبتمبر بعد العودة إلى المدارس من عطلة الصيف، وهو ما أبقى الإصابات مرتفعة وإن كانت تراجعت بين البالغين.

وتسجل بريطانيا في الوقت الراهن أعداد إصابات أعلى من بقية البلدان الغربية، لكن الإصابات لم تزد مقارنة بالمعدلات المسجلة خلال الصيف بعد العودة إلى المدارس في سبتمبر على الرغم من ارتفاع الإصابات بين الأطفال.

وكشفت الدراسة التي أشرفت عليها كلية إمبريال كوليدج لندن أن معدل انتشار الإصابة في الفئة العمرية بين 13 و17 عاماً بلغ 2.55 بالمئة بين 9 و27 سبتمبر، بينما بلغ معدل الانتشار في المرحلة العمرية بين 5 أعوام و12 عاماً 2.32%. وكان معدل الانتشار في جميع فئات العمر بين البالغين أقل من 1%.