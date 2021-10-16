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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحمد لله.. أحمد موسى: صلاة فجر الأحد بدون تباعد في الحرم المكي

احمد موسى
احمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المملكة العربية السعودية خففت الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وتم فتح الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين .

 

 وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" لا توجد  حواجز  حول الكعبة المشرفة وتم إلغاء  الإجراءات الاحترازية داخل الحرم المكي، معلقا:" الحمد لله ".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  لأول مرة منذ 18 شهر نرى  الكعبة المشرفة بدون حواجز، وصلاة فجر الأحد في الحرم المكي ستكون صلاة بدون تباعد أو حواجز ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"   سوف يستمر المترددين على الحرمين بارتداء الكمامات ويشترط حصولهم على جرعتين من لقاحات كورونا ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  الجميع مشتاق لزيادة الكعبة المشرفة والحرم النبوي الشريف بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية في السعودية".

أحمد موسى الحرم المكي الكعبة اجراءات احترازية اخبار التوك شو

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