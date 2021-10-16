الحمد لله.. أحمد موسى: صلاة فجر الأحد بدون تباعد في الحرم المكي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المملكة العربية السعودية خففت الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وتم فتح الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" لا توجد حواجز حول الكعبة المشرفة وتم إلغاء الإجراءات الاحترازية داخل الحرم المكي، معلقا:" الحمد لله ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" لأول مرة منذ 18 شهر نرى الكعبة المشرفة بدون حواجز، وصلاة فجر الأحد في الحرم المكي ستكون صلاة بدون تباعد أو حواجز ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" سوف يستمر المترددين على الحرمين بارتداء الكمامات ويشترط حصولهم على جرعتين من لقاحات كورونا ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الجميع مشتاق لزيادة الكعبة المشرفة والحرم النبوي الشريف بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية في السعودية".