الدوري الإيطالي.. ميلان يقلب الطاولة على هيلاس فيرونا ويخطف الصدارة مؤقتا

حقق فريق ميلان، فوزا مهما، على حساب نظيره هيلاس فيرونا، بثلاثة أهداف لهدفين، في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي على ملعب " سان سيرو".



وسجل فريق هيلاس فيرونا هدف التقدم عن طريق جيانلوكا كابراري في الدقيقة 7، ثم سجل أنتونين باراك الهدف الثاني للضيوف، في الدقيقة 24، من ركلة جزاء نفذها بنجاح.



وفي الدقيقة 59 سجل أوليفيه جيرو، ثم سجل فرانك كيسي هدف التعادل من ركلة جزاء، في حين تقدم ميلان بالهدف الثالث؛ بعدما سجل كوراى جونتر بالخطأ في مرماه.



ورفع ميلان رصيده بعد هذا الفوز إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب العام بشكل مؤقت، في حين تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند النقطة 8 في المركز الثاني عشر مؤقت.