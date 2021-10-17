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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف أصعب ملف تواجهه الدولة.. تاج الدين يكشف حاجة متلقي لقاح كورونا لجرعة جديدة| فيديو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس السبت، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا  نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

 

لا نشعر بثمار التنمية بسببه.. أحمد موسى يكشف أصعب ملف يواجه الدولة
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة، إن الزيادة السكانية مشكلة كبيرة تواجه الدولة المصرية.


890 مليار جنيه.. هيئة التأمين الاجتماعي تزف بشرى لأصحاب المعاشات
قال  اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن مشكلة  المعاشات قديمة وبدأت منذ عام 2005 ، والرئيس السيسي تحدث عنها اليوم ويتصدى لها.


إذا مرت 9 شهور.. "تاج الدين" يكشف عن حاجة متلقي لقاح كورونا لجرعة جديدة .. فيديو
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن جميع التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا تعطى فعالية من 6 لـ 9 أشهر، موضحًا أن المواطن الذى حصل على اللقاح من 9 أشهر يتطلب الحصول على الجرعة الجديدة من أجل توفير مناعة.


أبو العينين: فخور بالعمل المتميز في جناح مصر بمعرض إكسبو دبي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن  وكيل مجلس النواب  النائب محمد أبو العينين تفقد جناح مصر في معرض إكسبو دبي وتابع "ما يتم عرضه من معروضات داخل الجناح".


عيب.. الديهي يرد على أحمد السقا بعد وصفه السينما في الستينيات |فيديو
قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن حديث الفنان احمد السقا عن السينما في الستينيات خلال كلمته في مهرجان الجونة السينمائي يحتاج إلي تصويب ونصيحة، مؤكدا أن السقا قال إن السينما في الستينيات كانت "مخنوقة " وانفتحت في التسعينيات.


معبد خاص بالملك خوفو..الإعلان عن وجود آثار أسفل المنازل بـ نزلة السمان
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الدولة تقوم بمجهود كبير من أجل القضاء على المناطق غير الأمنة، وذلك من أجل حياة جديدة وأفضل لـ المواطنين.


والد ياسمين صبري بعد غيابها عن فرح شقيقها: مش متخيل الجحود ده..فيديو
كشف الدكتور أشرف صبري والد الفنانة ياسمين صبري عن حقيقة عدم حضورها فرح أخيها وفضلت الذهاب إلي "مهرجان الجونة " قائلا :" ابني الذى تزوج وهو الولد الوحيد لدي وكنت حزينا جدا لرؤيته كل يوم وهو يبكي ويقول لماذا يعاملوني إخوتي بهذه الطريقة وانا لم أفعل لهم شيئا ، مؤكدا أنه أطيب واحد في أبنائه وهو يعيش في أمريكا .

 

خالد صديق: 300 جنيه شهريًا أعلى مبلغ يدفعه المواطن بعد الانتقال من المناطق غير الآمنة
قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق التنمية الحضرية، إن الدولة تعمل على توفير وحدات سكنية متكاملة للمواطنين؛ من أجل القضاء على المناطق غير الآمنة.


تعرضت لتوتر .. نشوى مصطفى تترك برنامجها على الهواء من أجل طبق حلاوة
استضافت الفنانة نشوي مصطفي، محمد السيد الجمل صاحب سلسلة محلات حلوانى الجمل.

اخبار التوك شو أحمد موسى فيروس كورونا الأسكان المناطق غير الأمنة

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