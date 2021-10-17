مدرب توسكر : لم نفقد الأمل في التأهل.. وسنعدل طريقتنا في مباراة العودة أمام الزمالك

أكد روبرت ماتانو، المدير الفني لتوسكر الكيني، إن الفريق لم يفقد الأمل في التأهل للدور المقبل بعد الخسارة أمام الزمالك بهدف، مشيرا إلى أن الفريق سيسعى لتحقيق الانتصار في برج العرب.

وقال ماتانو في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إنهم سيعدلوا طريقة اللعب في مباراة الإياب ولن يمكنهم اللعب بنفس الطريقة التي لعب بها الفريق في الذهاب.

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك العاصمة الكينية نيروبي لبدء رحلة العودة إلى القاهرة في السابعة صباح غدٍ الأحد بتوقيت كينيا، السادسة بتوقيت مصر.

وتستغرق رحلة الطيران من كينيا إلى القاهرة نحو خمس ساعات.

وسيتحرك الفريق من فندق الإقامة في تمام الرابعة والنصف فجر غدٍ الأحد متجها إلى المطار.

وكان الزمالك قد فاز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في ملعب الجيش ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري.