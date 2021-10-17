رضا عبد العال: لو كان صلاح لاعبا بالأهلي أو الزمالك لفشل في الاحتراف

أكد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أصبح الأفضل في العالم حالياً.

وقال عبد العال عبر برنامج البريمو بقناة ten إن صلاح نجح في رحلته الاحترافية لأنه لم يكن لاعبا في الأهلي والزمالك.

وأضاف: " لو كان صلاح لاعبا في الأهلي أو الزمالك كان سيتعامل مع الأجواء الاحترافية ورحلته هناك أنه نجم وكان سيفشل في تحمل الضغوط".

حصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام واتفورد ضمن منافسات “البريميرليج”.

وقاد محمد صلاح، فريقه ليفربول، لتحقيق انتصار عريض على واتفورد بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في افتتاح الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وصنع محمد صلاح الهدف الأول لـ ليفربول الذي سجله زميله السنغالي ساديو ماني، قبل أن يسجل بنفسه الهدف الرابع، مساهمًا في تحقيق نقاط المباراة الثلاث لفريقه.

أحداث مباراة ليفربول وواتفورد:



بدأ ليفربول المباراة ضاغطا، وكان قريبا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية، عن طريق محمد صلاح، ، حيث سدد “مو” كرة قوية، لكنها اصطدمت بالقائم.

وتمكن ليفربول من إحراز الهدف الأول، عن طريق ساديو ماني، في الدقيقة التاسعة، بعد أسيست خيالي من محمد صلاح.

وكاد محمد صلاح أن يضيف هدف ليفربول الثاني سريعا، في الدقيقة 11، حيث سدد تصويبة من على حدود منطقة الجزاء، لكن حارس واتفورد تمكن من التصدي لها.

وواصل حارس واتفورد تألقه أمام محمد صلاح الذي انفرد من الجبهة اليمنى، في الدقيقة 19، لكن الحارس خرج من مرماه وتمكن من اللحاق بالكرة قبل محمد صلاح.

حاول واتفورد أن يستعيد توازنه، بالاستحواذ على الكرة وتهديد مرمى ليفربول، لكن دفاع الريدز كان في الموعد.

وأضاف روبرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 37، بعد عرضية أرضية من روبرتسون، ليضعها المهاجم البرازيلي بسهولة في الشباك الخالية.

وعاد فيرمينو لتسجيل هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 52، بعد استغلاله لكرة ارتدت من يد حارس واتفورد، ليضعها في الشباك.

وأحرز محمد صلاح هدفا عالميا لـ ليفربول في الدقيقة 54، بعدما تلاعب بمدافعي واتفورد، داخل منطقة الجزاء، وسدد بشكل رائع، على يمين الحارس.

واختتم روبرتو فيرمينو أهداف ليفربول، بتسجيل الهدف الخامس، في الدقيقة 91.