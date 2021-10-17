سلة الأولمبي رجال تخسر من هيلوبوليس والمرتبط يفوز

خسر الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاوليمبي من نظيره هيلوبوليس بنتيجة ٧٠/٦٦ في إطار ختام لقاءات الدورة المجمعة الأولى من دوري المرتبط، حيث شهد اللقاء تقاربا في مستوى الفريقين، ولكن انتهى بتفوق هليوبوليس.
وجاءت نتيجة الفترات كالأتي؛-
الفترة الاولى تقدم الاوليمبي ١٥/١٣.
الفترة الثانية تقدم الاوليمبي ٣٥/٣٢.
الفترة الثالثة تقدم هليوبوليس ٥٠/٤٩.
الفترة الرابعة فوز هيلوبوليس بنتيجة ٧٠/٦٦.
بينما فاز مرتبط الأولمبي تحت ١٨ سنة على نظيره هيليوبوليس ينتيجة ٨٢/٦٠.
ويغادر الفريق إلى القاهرة لخوض لقاءات الدورة المجمعة الثانية.