المنتخب يحصل على تأكيد بسفر محمد صلاح لمواجهة أنجولا

أكد الإعلامي كريم شحاتة، إن المنتخب حصل على تأكيد من محمد صلاح بحضور مباراة أنجولا المقبلة في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وقال كريم عبر برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن الجهاز الفنى للمنتخب الوطني حصل على تأكيد من محمد صلاح لاعب ليفربول و محمد الننى لاعب ارسنال على التواجد فى مباراة انجولا، حيث تعد أنجولا من البلاد خارج القائمة الحمراء بالنسبة لإنجلترا.

حكاية بطولة.. منتخب مصر يتوج بـ ثالث لقب أفريقي في تاريخه 1986

حقق المنتخب الأول العديد من البطولات الخالدة على مدار تاريخه جعلته في مصاف منتخبات القارة الأفريقية ولكن تعد بطولة كأس الأمم الأفريقية موسم 1986 ذات طابع خاص ومميز.

وتوج المنتخب الأول بالبطولة يوم 21 مارس 1986 على ستاد القاهرة الدولي في القاهرة حيث فاز الفراعنة باللقب للمرة الثالثة عقب الفوز على الكاميرون 5–4 بركلات الجزاء وسط حضور جماهير يقدر بـ 95,000 ألف مشجع

أحرز ركلات الجزاء كل من طارق يحيى ومجدي عبد الغني وعلاء ميهوب وعلى شحاتة

وأشرف قاسم.



وأقيمت البطولة على مجموعتين ضمت الأولى مصر , ساحل العاج, السنغال وموزمبيق والمجموعة الثانية الكاميرون , المغرب , الجزائر, زامبيا .



وتوج منتخب ساحل العاج بالمركز الثالث عقب الفوزعلى المغرب 3-2.