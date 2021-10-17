مقتل وفقدان العشرات ونزوح الآلاف بسبب فيضانات وانهيارات أرضية في الهند|فيديو

لقى ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم وفُقد 18 آخرون، نتيجة الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن العواصف المطيرة في ولاية كيرالا في الهند.



استمرت الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء كيرالا منذ ليلة الجمعة، مما أدى إلى ملء العديد من السدود في المنطقة المجاورة للحافة.

وأفادت صحيفة "هندوستان تايمز" بأنه من المتوقع أن تشهد بعض المناطق رياحًا عالية السرعة، حيث يعتقد خبراء الطقس أن ليلة السبت مهمة للولاية.

تسعى حكومة الولاية الآن للحصول على مساعدة الجيش والقوات الجوية والبحرية لعمليات الإنقاذ والإغاثة، بالإضافة إلى مراقبة منسوب المياه في جميع السدود عن كثب.





وقالت الصحيفة إن حكومة ولاية كيرالا قررت أيضًا وقف الحج الحالي إلى معبد ساباريمالا التل بسبب سوء الأحوال الجوية ، مضيفة أن جميع الكليات ومنشآت التعليم العالي في ولاية كيرالا ستفتح فقط يوم الأربعاء.

تم نقل ما لا يقل عن 5000 أسرة إلى مخيمات الإغاثة في جميع أنحاء الولاية.