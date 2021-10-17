موعد مباراة النصر والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

ضرب فريق الهلال السعودي موعدًا مع غريمه التقليدي النصر، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بفوزه على نظيره برسبوليس الإيراني بثلاثة أهداف دون مقابل في دور ربع النهائي.

افتتح سالم الدوسري التسجيل للفريق الهلالي في الدقيقة 27، أعقبه الفرنسي بافتيمبي جوميز بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وعاد جوميز في الدقيقة 70، ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه، مؤكدًا انتصارهم وتأهلهم لنصف نهائي البطولة.

وبذلك، تأكد إقامة مباراة الديربي بين النصر والهلال يوم الثلاثاء المقبل الموافق التاسع عشر من شهر أكتوبر، على ملعب مرسول بارك، في نصف نهائي البطولة.

وتبث مباريات دوري أبطال آسيا عبر قنوات "SSC" داخل المملكة العربية السعودية، وقنوات "أبوظبي الرياضية" داخل دولة الإمارات.