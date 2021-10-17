جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات الجولة 8.. تشيلسي في الصدارة

قاد محمد صلاح، فريقه ليفربول، لتحقيق انتصار عريض على واتفورد بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في افتتاح الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وصنع محمد صلاح الهدف الأول لـ ليفربول الذي سجله زميله السنغالي ساديو ماني، قبل أن يسجل بنفسه الهدف الرابع، مساهمًا في تحقيق نقاط المباراة الثلاث لفريقه.

وعزز محمد صلاح نجم ليفربول صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف، متساويًا مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

وحقق فريق تشيلسي فوزا هاما على حساب نظيره برينتفورد بهدف دون رد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع تشيلسي رصيده بهذا الفوز الى 19 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن ليفربول، في حين تجمد رصيد برينتفورد عند 12 نقطة في المركز السابع.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات الجولة 8

1- تشيلسي 19 نقطة

2- ليفربول 18 نقطة

3- مانشستر سيتي 17 نقطة

4- برايتون 15 نقطة

5- مانشستر يونايتد 14 نقطة

6- إيفرتون 14 نقطة

7- برينتفورد 12 نقاط

8- وولفرهامبتون 12 نقاط

9- توتنهام هوتسبير 12 نقطة

10- وست هام يونايتد 11 نقطة

11- ليستر سيتي 11 نقطة

12- أستون فيلا 10 نقاط

13- آرسنال 10 نقاط

14- كريستال بالاس 7 نقاط

15- ساوثهامبتون 7 نقاط

16 – واتفورد 7 نقاط

17- ليدز يونايتد 6 نقاط

18- نيوكاسل يونايتد 3 نقطة

19- بيرنلي 3 نقاط

20 – نورويتش سيتي – نقطتين