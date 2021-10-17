محمد عواد: لاعبو الزمالك قدموا مباراة جيدة أمام توسكر

أعرب محمد عواد حارس الزمالك عن سعادته بالفوز على توسكر الكيني في ذهاب مباريات دور الـ ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وقال عواد في تصريحات لبرنامج رقم 10 المذاع على القناة الأولى " الملعب لم يكن جيدًا، وأشكر اللاعبين على أدائهم في مباراة اليوم، ونتمنى التتويج باللقب في النهاية".

وكان الزمالك قد فاز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في ملعب الجيش ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري.

قالت ديانا يوناه المسئولة الإعلامية في نادي توسكر الكيني، إن تكسير غرفة الملابس بعد فوز الزمالك في مباراة اليوم؛ أمر غريب للغاية، مشيرة إلى أن الفريق حقق نتيجة إيجابية، فلماذا حدث ذلك؟.

وأكدت ديانا في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن الفريق الكيني سيقدم شكوى ضد الزمالك في الاتحاد الأفريقي خلال الأيام المقبلة.

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك العاصمة الكينية نيروبي لبدء رحلة العودة إلى القاهرة في السابعة صباح غدٍ الأحد بتوقيت كينيا، السادسة بتوقيت مصر.

وتستغرق رحلة الطيران من كينيا إلى القاهرة نحو خمس ساعات.

وسيتحرك الفريق من فندق الإقامة في تمام الرابعة والنصف فجر غدٍ الأحد متجها إلى المطار.