محمد عواد يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

كشف محمد عواد حارس الزمالك عن رغبته في انهاء مشواره مع الساحرة المستديرة حتي الاعتزال.



وقال عواد في تصريحات لبرنامج رقم 10 المذاع علي القناة الأولى " احترم وجهة نظر الجهاز الفني،وكل ما يشغلني التركيز في التدريبات فقط، والانتظار لحين الحصول علي فرصتي، وإثبات جداراتي بالدفاع عن عرين النادي".



وتابع "لاعبو الزمالك يسعون دائما لاسعاد الجماهير والفوز بالبطولات، علي الرغم من الظروف المادية الصعبة التي يمر بها النادي، وواجبنا الوقوف بجانب الزمالك في أزمته المادية، خصوصًا ان حقنا محفوظ" .

دخل مسؤولو نادي فاركو الصاعد حديثا لدوري الأضواء في مفاوضات مع محمد عواد حارس مرمى الزمالك لضمه في الموسم المقبل، لتدعيم حراسة مرمى الفريق.

وكان عواد سبق وتلقى عرضين من الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا لضمه في الموسم المقبل.

ولم تتضح الرؤية بالنسبة لموقف الحارس من الاستمرار مع القلعة البيضاء في الموسم المقبل، خاصة بعد الأزمة التي نشبت بين محمود جنش حارس الفريق والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني قبل مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية.