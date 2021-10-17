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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دخول كلب موسوعة جينيس لـ حمل أكبر عدد من كرات التنس داخل فمه|صور

كلب
كلب

لقد سمعنا حكايات عن كلاب تنقذ الناس من الخطر وربما شاركنا أيضًا مقاطع الفيديو الرائعة الخاصة بهم على الإنترنت، لكن هذا الكلب أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

 

حصل الكلب فينلي من نوع جولدن ريتريفر في كانانديجوا بـ نيويورك، على موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن "أكبر عدد كرات التنس التي قد يحملها كلب في فمه".

 

على الرغم من أنه أصبح صاحب الرقم القياسي في 23 فبراير 2020، إلا أن اسم الكلب فينلي ظهر في نسخة 2022 من كتاب جينيس للأرقام القياسية، وفقًا لموقع People.com.

 

يصف الموقع الرسمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية فينلي بأنه "الكلب الجولدن ريتريفر يحب السباحة ومطاردة الأشياء والحيوانات التي تتجول في الفناء الخلفي لمنزله".

 

يستطيع الكلب حمل أكبر عدد من كرات التنس داخل فمه مما مكنه من كسر الرقم القياسي العالمي ودخول موسوعة جينيس.

 

بعد فترة وجيزة من ظهوره في الكتاب، انتقلت إيرين مولوي، مالكة فينلي إلى حسابها في Instagram لمشاركة الخبر لمتابعيه.

 

قبل فينلي كان الكلب أوجي قد سجل الرقم القياسي لموسوعة غينيس في عام 2003 لحمل خمس كرات تنس في وقت واحد.

كلب في موسوعة جينيس

979314-finley
979314-finley
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