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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منه فضالي تهنئ جمهورها بمناسبة المولد النبوي الشريف

صدى البلد

هنأت الفنانة منة فضالي جمهورها بمناسبة قدوم المولد النبوي الشريف.

وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي"تويتر":"مولد النبي صلي الله عليه وسلم عليك الصلاة والسلام يارسول الله".

وتشارك منة فضالي في فيلم «ميني بار»، يذكر أن صناع وأبطال فريق العمل توقفوا عن تصويره منذ أكثر من عام بعد أن انتهوا من تصوير أكثر من 40% ، من مشاهده الداخلية والخارجية ،ولكنه توقف لعدة أسباب من بينها، تداعيات وانتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) مما أثر على انخفاض نسبة التشغيل فى دور العرض السينمائى فالتى وصلت إلى 50% قبل أن تزيد فى الآونة المنقضية إلى 70% مما ساعد ذلك على التحفيز والرجوع إلى البلاتو من جديد .

فيلم «مينى بار» يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم ، ويعد أبرزهم النجم نضال الشافعى ، مدحت تيخا، صلاح عبد الله ، أمينة ، منه فضالى ، راندا البحيرى ، محمد أتوكا ، طاهر أبو ليله ، علاء مرسى ، روان فؤاد ، ياسر الزنكلونى ، محمود فارس ، علاء زينهم ، حسن عبد الفتاح ، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى ، إبرام سمير ، مارى وجيه ، الكابتن لوشا ،المطرب العراقى محمد السالم ، بسام كارم ، ماجد إسكندر، محمد السنى وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف ويعد أبرزهم النجم ميدو عادل ، ياسر على ماهر ، الفنان الراحل فايق عزب

منة فضالي الفنانة منه فضالى المولد النبوي المولد النبوي الشريف

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