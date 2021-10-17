التنمية المحلية: إزالة 2950 مبنى مخالفا على مساحة 396 ألف متر و978 حالة تعد

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد اليوم على ضرورة استكمال إزالة التعديات على فرعي النيل برشيد ودمياط.

وأضاف خالد قاسم في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن المرحلة الأولى في الموجة الـ 18، بدأت في 13 سبتمبر الماضي، وانتهت في 3 أكتوبر الحالي، حيث تم إاسترجاع خلالها 3.7 مليون متر مربع، وإزالة 8301 حالة تعدي، واسترجاع 22 ألف فدان زراعي بعد إزالة 3140 حالة تعدي.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية أن خلال الأيام الخامسة الماضية، تم 396 ألف متر مربع، وإزالة 2950 مبنى مخالف على هذه المساحة، بالإضافة إلى استرداد 2860 فدان من خلال إزالة 978 حالة تعد على الأراضي الزراعية.

وأكد خالد قاسم أن وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات المصرية، وقوات إنفاذ القانون، والوزارات المعنية، تعمل على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية برعاية الرئيس السيسي.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى أن المرحلة الثانية من الموجة الـ 18، بدأت منذ يوم 11 من شهر أكتوبر الخحالي، وستنتهي في 29 من الشهر الحالي أيضاً، بينما المرحلة الثالثة ستبدأ في 6 من شهر نوفمبر القادم، وستنتهي في 26 من الشهر القادم أيضاً.

ونوه خالد قاسم أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى إعفاء القرى من تراخيص البناء واقتصار سريانها على المدن فقط.