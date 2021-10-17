صندوق التنمية الحضارية: حصد نتائج تطوير المناطق غير الآمنة ولدينا رؤية لتطوير عواصم المحافظات

علق المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية ، على افتتاح الرئيس السيسي اليوم مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة، قائلاً: "نحصد الآن نتائج تطوير المناطق غير الآمنة خلال الفترة القليلة الماضية".

وأضاف خالد صديق في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الإسكان البديل هو سكن متميز لا يفرق عن ما تقدمه شركات المتطورين العقارين، مشيراً إلى أن تكلفة هذا المشروع تبلغ حوالي مليار جنيه.

وعقب رئيس صندوق التنمية الحضارية قائلاً: "احنا كمسئولين وكقيادة سياسية مفكرناش الشمروع هيتكلف كام .. احنا كل اللي شاغلنا اننا نحل مشكلة وقضية .. وحليناها بالفعل الحمدلله".

وتابع خالد صديق أنهم يعملون الآن على المناطق غير الآمنة، مشيراً إلى أنهم لديهم رؤية لتطوير عواصم المحافظات، حيث يتم استهداف 500 ألف وحدة سكنية، وفي المرحلة العاجلة يتم استهداف 108 ألف وحدة من إجمالي الـ 500 ألف وحدة.

وأردف رئيس صندوق التنمية البشرية قائلاً: “إحنا نجحنا بسبب تعاملنا بشكل مباشر مع الناس وسماع آرائهم واحتياجاتهم والعمل على تنفيذها”، منوهاً أن الدولة تتكلف هذا من خلال الميزانية العامة، وجزء منها فائض هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن هناك مشروعات تكلفتها بعض البنوك ورجال الأعمال.