نجت بأعجوبة.. سقوط نيزك من السماء على سرير امرأة|صور

كما قال الفنان محمد سعد في جملته الشهيرة “الواحد يصحى الصبح يلاقي نهر النيل تحت السرير"، لكن هذه المرة قد يستيقظ ليجد النيزك ممددًا إلى جانبه.

في الوقت الذي كان الكثيرون في كندا يستمتعون بالنيزك الناري يضيء سماء الليل، ادعت امرأة من مقاطعة كولومبيا البريطانية أنها ذاقت الموت بعدما سقط النيزك على سريرها.

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة The Golden Star، كانت المواطنة البريطانية روث هاميلتون نائمة طوال الليل في منزلها عندما تحطم نيزك عبر السقف وسقط على سريرها بجوارها مباشرة.

نيزك على السرير

خائفة ومشوشة، قفزت هاملتون من السرير وأضاءت الأنوار بعدما أيقظها صوت التحطم وشعرت بسقوط الحطام على وجهها.

وتفاجأت المواطنة البريطانية بوجود صخرة على وسادتها بجوار رأسها، تقول هاميلتون: "قفزت بسرعة وأشعلت الضوء، لم أستطع معرفة ما حدث".

اتصلت هاملتون بالطوارئ، لأنها لم تعرف كيف تتصرف، وصل ضابط شرطة إلى مكان الحادث، وسرعان ما تم استبعاد أن الصخرة لم تسقط في أساس منزلها.

وكان التفسير الآخر الوحيد هو أن نيزكًا قد عبر سطحها، وسقط فوق سريرها.

نيزك