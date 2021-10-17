غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بإطلالة شبابية مرحة

شاركت الفنانة،غادة عبد الرازق، جمهورها، بأحدث إطلالتها،ونشرت مجموعة صور من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت عبد الرازق بإطلالة شبابية مرحة خطفت أنظار جمهورها،وكتبت معلقة من خلال صورها:"وأخيرا خرجت من البيت".

يذكرأن،آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل "لحم غزال" شاركها البطولة مي سليم، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

ويعد مسلسل «لحم غزال» ثاني عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير "هيثم زنيتا" بعد مشاركتهما سويا العام الماضي في مسلسل «سلطانة المعز».