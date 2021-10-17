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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|كيفية مشاهدة البث المباشر لمؤتمر آبل غدا.. وسعر ومواصفات هواتف أوبو Oppo Reno7

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.
 

كيفية مشاهدة البث المباشر لمؤتمر آبل غدا بأفضل الطرق

 

ينطلق غدا الإثنين واحدا من أهم مؤتمرات شركة Apple آبل الأمريكية للإعلان عن أجهزة لاب توب MacBook Pro وكذلك سماعات AirPods اللاسلكية الجديدة.

 

تطلقها آبل غدا.. تسريبات تكشف أجهزة MacBook Pro

 

تعقد شركة Apple آبل الأمريكية مؤتمرا جديدا غدا الإثنين لإطلاق عدد من أجهزة اللاب توب الخاصة بها، حيث كشف عدد من التسريبات مواصفات لاب توب MacBook Pro الذى سيتم إطلاقه ضمن منتجاتها الأخرى في المؤتمر .

 

تسريبات تكشف سعر ومواصفات تحفة أوبو القادمة هواتف Oppo Reno7

 

كشفت تسريبات للمرة الأولى سعر وعدد من مواصفات هواتف الفئة المتوسطة Oppo Reno7 الأكثرتميزا والقادمة من شركة أوبو الصينية، وذلك بعد أسابيع قليلة من إطلاق مجموعة هواتف Reno6 في أوروبا.

 

يستخدمها مدير تويتر.. مؤسس سيجنال يسخر من تقنية التشفير NFT لهذا السبب

 

سخر موكسي مارلينسبايك، مؤسس تطبيق Signal سيجنال، من تقنية التشفير NFT، ومن المَيْل الكبير لاستخدامها من قبل عدد كبير من رجال الأعمال وشركات التكنولوجيا المختلفة.

 

5 ميزات خارقة قادمة في هواتف فيفو العملاقة VIVO X80


تستعد شركة فيفو الصينية لإطلاق سلسلة هواتف بقدرات خارقة من فئة الهواتف الرائدة، حيث ستكون الهواتف خليفة لسلسلة vivo X70 التي تم إطلاقها مؤخرا، وستصدر تحت اسم VIVO X80 .

 

10 تطبيقات شهيرة محظورة في الصين.. بعد حذف أشهر تطبيق للقرآن


تمارس الصين رقابة شديدة الصرامة على محتوى شبكة الإنترنت في البلاد، وتحظر معظم التطبيقات المعروفة عالميا، وتستخدم بدلا منها تطبيقات تحددها وتشرف عليها إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية التابعة للحزب الشيوعي الصيني، المتحكم في أغلب القرارات في الصين.

 

موتورولا تستعد لإطلاق هاتفين من الفئة المتوسطة بتقنية 5G ومعالج كوالكوم


تعتزم شركة Motorola موتورولا الأمريكية إطلاق هواتف جديدة من الفئة المتوسطة ذات الأسعار المناسب والإمكانات الجيدة خلال الأسابيع المقبلة، حيث كشفت تقارير أن الشركة تستعد لإطلاق هاتفى Moto G71 5G و Moto G51 5G .

 

أخبار التكنولوجيا كيفية مشاهدة مؤتمر آبل أجهزة MacBook Pro تطبيقات محظورة في الصين هواتف Oppo Reno7 هواتف VIVO X80

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