أخبار التكنولوجيا|كيفية مشاهدة البث المباشر لمؤتمر آبل غدا.. وسعر ومواصفات هواتف أوبو Oppo Reno7

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.



ينطلق غدا الإثنين واحدا من أهم مؤتمرات شركة Apple آبل الأمريكية للإعلان عن أجهزة لاب توب MacBook Pro وكذلك سماعات AirPods اللاسلكية الجديدة.

تعقد شركة Apple آبل الأمريكية مؤتمرا جديدا غدا الإثنين لإطلاق عدد من أجهزة اللاب توب الخاصة بها، حيث كشف عدد من التسريبات مواصفات لاب توب MacBook Pro الذى سيتم إطلاقه ضمن منتجاتها الأخرى في المؤتمر .

كشفت تسريبات للمرة الأولى سعر وعدد من مواصفات هواتف الفئة المتوسطة Oppo Reno7 الأكثرتميزا والقادمة من شركة أوبو الصينية، وذلك بعد أسابيع قليلة من إطلاق مجموعة هواتف Reno6 في أوروبا.

سخر موكسي مارلينسبايك، مؤسس تطبيق Signal سيجنال، من تقنية التشفير NFT، ومن المَيْل الكبير لاستخدامها من قبل عدد كبير من رجال الأعمال وشركات التكنولوجيا المختلفة.



تستعد شركة فيفو الصينية لإطلاق سلسلة هواتف بقدرات خارقة من فئة الهواتف الرائدة، حيث ستكون الهواتف خليفة لسلسلة vivo X70 التي تم إطلاقها مؤخرا، وستصدر تحت اسم VIVO X80 .



تمارس الصين رقابة شديدة الصرامة على محتوى شبكة الإنترنت في البلاد، وتحظر معظم التطبيقات المعروفة عالميا، وتستخدم بدلا منها تطبيقات تحددها وتشرف عليها إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية التابعة للحزب الشيوعي الصيني، المتحكم في أغلب القرارات في الصين.



تعتزم شركة Motorola موتورولا الأمريكية إطلاق هواتف جديدة من الفئة المتوسطة ذات الأسعار المناسب والإمكانات الجيدة خلال الأسابيع المقبلة، حيث كشفت تقارير أن الشركة تستعد لإطلاق هاتفى Moto G71 5G و Moto G51 5G .