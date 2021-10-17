هاشتاج مهرجان الجونة السينمائي يتصدر تويتر

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي"تويتر"هاستاج#مهرجان الجونة السينمائي،وإحتل الصدارة من بين الهاشتاجات.

وتفاعل عدد كبير من المغردين مع صور النجوم وحضور المهرجان،كما جاءت تقييمات عديدة علي إطلالات الفنانات ،وجاءت أبرز التغريدات كالاتي:

-

درة الوحيدة اللي قآدرة تخلي آي فستآن تلبسه يبقي آجمل فستآن في المكآن♥️#مهرجان_الجونة_السينمائي pic.twitter.com/t21ViHK5LA — maraDonista 🇮🇹🌠 (@EslamMaradona) October 15, 2021

وحضر لمهرجان الجونة، عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرين.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما. كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.