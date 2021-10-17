محمد بشاري: البيئة الذكية تقضي على الفساد الوظيفي وهذا ما أكده الرئيس السيسي

ألقى الدكتور محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة في مؤتمر “بيئة ذكية - حياة كريمة”، بمناسبة يوم البيئة العربى الذى عقد افتراضيا يوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، بتنظيم كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، بالتعاون مع الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة.

وقال الدكتور بشاري إن "البيئة الذكية تمثل خط الدفاع الأول لمواجهات كوارث عصر العولمة والفضاءات المفتوحة، وقد أثبتت جائحة كورونا أن البيئات الذكية كانت هي الأكثر تكيفا مع الإغلاق والأقل خسارة من الأزمة".

وأضاف أن:"البيئة الذكية تحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لأن المبدعين سوف يعرفون من إبداعاتهم وابتكاراتهم بدون الحاجة للمحسوبية أو الواسطة لكي يحصلوا على حقوقهم وفرصهم في الحياة".

وتابع الدكتور بشاري أن "البيئة الذكية توسع مجال العمل بحيث لا تكون هناك حاجة لانتقال الموظف إلى موقع العمل بل العمل سينتقل إلى حيثما يكون الموظف".

وأكد أن:"البيئة الذكية تحفظ التوازن بين الريف والمدينة وتقضي على الهجرة من الريف إلى المدينة مما أدى الى تضخم المدن وتفريغ الريف من العقول والكفاءات".

واختتم الدكتور محمد بشاري قائلا إن:"البيئة الذكية تقضي على الفساد الوظيفي المنتشر في مجتمعاتنا وتمنع وحود الرشوة وكما قال الرئيس (عبد الفتاح) السيسي أن هدف مصر أن يتعامل المواطنون مع الآلات وليس البشر لكي يتم القضاء على الفساد الإداري.