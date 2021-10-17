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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موجز السوشيال ميديا .. مهرجان الجونة يتصدر تويتر.. ومي كساب تعلن إصابتها بـ كورونا

صدى البلد

يرصد موقع “صدى البلد”، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

هاشتاج مهرجان الجونة السينمائي يتصدر تويتر

مي كساب تعلن إصابتها بـ كورونا عبر تويتر

أعلنت الفنانة مي كساب عن إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الحمد لله كورونا ادعولي".

وتلقت العديد من التعليقات والتمنيات بالشفاء العاجل من جمهورها.

بالأحضان..شاهد أحدث ظهور لـ حمو بيكا برفقة زوجته

شارك مؤدى  المهرجانات،  حمو بيكا، متابعيه، صورة جديدة برفقة زوجته، ونشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر بيكا،علي طريق صحراوي في أحضان زوجته، ونالت صورتهم تفاعل كبير من المتابعين.

مهرجان الجونة.. رانيا يوسف ودينا الشربيني بإطلالة متشابهة على الريد كاربت

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها،بإطلالتها على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ونشرت صورة جديدة من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” ظهرت فيها بجانب الفنانة دينا الشربيني.

وتـألقت كلا من دينا الشربيني ورانيا يوسف بإطلالتهما المشابهة على السجادة الحمراء خطفت أنظار متابعينهم، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع إطلالتهم بالإعجابات والتعليقات.

الله لا يحرمنا منك.. صابر الرباعي يساند وائل كفوري بعد تعرضه لحادث

حرص الفنان صابر الرباعي،على مساندة ودعم  المطرب وائل كفوري بعد  تعرضه لحادث سير على أوتوستراد جبيل في لبنان، حيث تحطمت سيارته، وتم نقله إلى المستشفى.

وكتب الرباعي من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:"وائل حبيبي ألف حمد لله على سلامتك و الله لا يحرمنا منك ومن صوتك و تظل على رأس عائلتك وأولادك و تقوم بالسلامة ".

مي كساب مهرجان الجونة وائل كفوري دينا الشربيني رانيا يوسف

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