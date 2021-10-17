مشهد عظيم.. محمد جاد: إنجازات الدولة المصرية تشعرنا بالفخر

قال الإعلامى محمد جاد ، إن الافتتاحات المتتالية للعديد من المشاريع على أرض الدولة المصرية تشعرنا بالفخر والعزة، خاصة مع تغير حال مصر للأفضل فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأضاف محمد جاد ، خلال تقديمه برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن الدولة المصرية حريصة على تغير حال أبنائها لأفضل حال ونقلهم من المناطق الغير آمنة إلى مناطق حضارية يتوافر فيها كافة مقومات البيئة الصحية والخدمات واصفا اياه ب " المشهد العظيم " .

وأشار محمد جاد ، إلى أن الدولة المصرية أيضا بالتزامن مع تدشينها المشروعات العملاقة التنموية تحارب أيضا التعديات على الأراضى والبناء المخالف .

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح أمس السبت مجموعة من مشروعات إسكان بديل العشوائيات من منطقة السادس من أكتوبر .