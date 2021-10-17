برشلونة يسعى لمصالحة جماهيره على حساب فالنسيا في الدوري الإسباني .. الليلة

يستضيف فريق برشلونة نظيره فالنسيا، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة مديره الفني رونالد كومان، لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد النتائج المخيبة التي قدمها الفريق، خلال الفترة الماضية.

ولم يحقق فريق برشلونة الفوز سوى في مباراة واحدة، آخر 6 مباريات خاضهم الفريق في جميع المسابقات، خير خسر أمام بايرن ميونخ ( 3- 0) وبنفيكا ( 3- 0)في دوري أبطال أوروبا، بينما تعادل مع غرناطة في الدوري الإسباني ( 1 - 1)، ومع قادش ( 0 - 0)، وخسر من أتلتيكو مدريد ( 2 - 0)، وفاز لقاء وحيد كان حساب ليفانتي ( 3 - 0)

على الجانب الآخر يطمح فريق فالنسيا، في خطف الثلاث نقاط من برشلونة، للاقتراب من المربع الذهبي.

يذكر أن آخر مباراة جمعت برشلونة وفالنسيا، كانت في الدور الثاني، من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الماضي، وانتهت بفوز البلوجرانا 3 - 0.

ويحتل فالنسيا المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب المركز التاسع.

مباريات آخرى في الدوري الإسباني:

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الإسباني، رايو فاليكانو مع إلتشي، سيلتا فيجو مع إشبيلية، فياريال مع أوساسونا.