توتنهام يستهدف مصالحة جماهيره أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يحل فريق توتنهام هوتسبير ضيفا على نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل توتنهام يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الـ 18 برصيد 3 نقاط.

ونجح توتنهام قبل فترة التوقف الدولي في التغلب على أستون فيلا بنتيجة (2-1)، لينهي مسيرة من 3 هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي.

وعلى جانب آخر، طلب نادي توتنهام من جماهيره أن تتفهم أنه يمر بـ"عملية إعادة بناء" بعد رفض الاجتماع مع الرابطة الرسمية للمشجعين لمناقشة المشكلات التي يمر بها الفريق اللندني.

وكتبت أهم مجموعة مشجعين لتوتنهام، المعروفة اختصارا بـ(THST)، مؤخرا رسالة إلى مجلس الإدارة لإبراز بعض مخاوفها بشأن الوضع الحالي للفريق والقرارات التي اتخذت في العام الماضي، مثل الانضمام إلى مشروع دوري السوبر الأوروبي والانسحاب منه.

وذكرت إدارة النادي الإنجليزي في بيان: "ندرك أن العلاقة في الوقت الحالي متوترة ونأمل أن تتحسن خلال هذه الأوقات الصعبة، حتى نتمكن من تحقيق النجاح عبر العمل معا".

وأضافت: "لقد استمع المشجعون مؤخرا إلى تفسيرات مديرنا الرياضي، التي تحدث خلالها عن عملية إعادة بناء الفريق، واللاعبين الجدد، والشباب، والحاجة إلى الاتحاد، والإيجابية، وعدم التفكير فقط على المدى القصير".

وشهدت العلاقة بين توتنهام وجماهيره تدهورا في العامين الماضيين بعد وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، وإقالة المدرب ماوريسيو بوكيتينو بعد بضعة أشهر، واللعب الآن في دوري المؤتمر الأوروبي، وهو ثالث أهم بطولة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).