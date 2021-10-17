جهاز تعمير البحر الأحمر يكشف تفاصيل مشروعات السكن البديل بالمحافظة| شاهد

قال المهندس حسني منصور ، رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر ، إن مشروعات السكن البديل في المحافظة تمت على مرحلتين ، وضمت المرحلة الأولى مدينة " الغردقة " و " رأس غارب " ، و " سفاجا " و " القصير " ، وتم الانتهاء بالكامل منها ، والتي شهد افتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالأمس .

وأوضح المهندس حسني منصور ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن أن المرحلة الثانية من السكن البديل تضم 2000 وحدة سكنية في مدينتي " شلاتين" و " حلايب " ، بتكلفة 700 مليون جنيه ، وتم الانتهاء منها ، وجاري العمل على توصيل المرافق بهما ، وافتتاحهما خلال ثلاثة أشهر .

وأشار رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر إلى أن المحافظة تعرضت في وقت ما لحالة من البناء العشوائي ، معقبا : " أساسات البناء مقسمة على ثلاثة أدوار وممكن للمواطن يعلي في البناء لدورين كمان " .

ولفت إلى أن تلك المجمعات شملت أسواق تجارية ، وجميعها قريبة من الأماكن الحيوية ، وتطل على البحر مباشرة .

وتابع : مدينة " رأس غارب " تضم 512 بناية سكنية جديدة ، ويستفيد بهم الأسر التي تقع في مناطق غير أمنه على الحدود .